ВСУ продолжают громить технику российских оккупантов, которые пришли на нашу землю с войной

Так в сети показали, как украинская артиллерия отработала по технике врага. Эффектные кадры обнародовал Центр стратегических коммуникаций ВСУ в телеграм-канале.

На видео показана работа 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода на юге Украины.

Артиллеристы успешно ударимли по позициям российских войск и ликвидировали реактивные системы залпового огня «Ураган».

«28-я ОМБр уничтожает ураганы русни», - говорится в сообщении.

Отметим, что по состоянию на 1 августа потери российских оккупантов в Украине пересекли новую красную линию и теперь составляют боле 41 тысячи человек.

Как сообщили в Генштабе, за сутки ликвидировали около 200 противников

Напомним, на Донбассе готовят обязательную эвакуацию, что нужно знать.

Как сообщала Politeka, экс-глава ЦРУ оценил вероятность возвращения Украине оккупированных территорий.

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