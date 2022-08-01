Так в сети показали, как украинская артиллерия отработала по технике врага. Эффектные кадры обнародовал Центр стратегических коммуникаций ВСУ в телеграм-канале.
На видео показана работа 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода на юге Украины.
Артиллеристы успешно ударимли по позициям российских войск и ликвидировали реактивные системы залпового огня «Ураган».
«28-я ОМБр уничтожает ураганы русни», - говорится в сообщении.
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Отметим, что по состоянию на 1 августа потери российских оккупантов в Украине пересекли новую красную линию и теперь составляют боле 41 тысячи человек.
Как сообщили в Генштабе, за сутки ликвидировали около 200 противников
Напомним, на Донбассе готовят обязательную эвакуацию, что нужно знать.
Как сообщала Politeka, экс-глава ЦРУ оценил вероятность возвращения Украине оккупированных территорий.
Также Politeka писала, что Резников поделился хорошими новостями из Пентагона: "Мы получим способы укрепления нашей обороноспособности".