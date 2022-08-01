Как сообщает пресс-центр СБУ , оккупанты уже разработали концепцию и выбрали привязки к датам.

В частности, основную роль в проведении «референдума» в Херсонской области отдали прокремлевскому движению «Волонтеры за Россию».

По данным спецслужб, участники должны симитировать в регионе поддержку оккупантов местными жителями, а также создать постановочные сюжеты для росСМИ.

В ведомстве подчеркивают, что жители Херсона не поддерживают планы россии.

В то же время, коллаборанты «докладывают» своим российским кураторам, что украинцы не воспринимают идею «присоединения», оказывают активное сопротивление и ожидают освобождения региона от агрессоров.

Служба безопасности Украины установила личности и местонахождение предателей и их координаторов.

Напомним, на Донбассе готовят обязательную эвакуацию, что нужно знать.

Как сообщала Politeka, экс-глава ЦРУ оценил вероятность возвращения Украине оккупированных территорий.

Также Politeka писала, что Резников поделился хорошими новостями из Пентагона: "Мы получим способы укрепления нашей обороноспособности".