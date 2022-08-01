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В частности, основную роль в проведении «референдума» в Херсонской области отдали прокремлевскому движению «Волонтеры за Россию».
По данным спецслужб, участники должны симитировать в регионе поддержку оккупантов местными жителями, а также создать постановочные сюжеты для росСМИ.
В ведомстве подчеркивают, что жители Херсона не поддерживают планы россии.
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В то же время, коллаборанты «докладывают» своим российским кураторам, что украинцы не воспринимают идею «присоединения», оказывают активное сопротивление и ожидают освобождения региона от агрессоров.
Служба безопасности Украины установила личности и местонахождение предателей и их координаторов.
Напомним, на Донбассе готовят обязательную эвакуацию, что нужно знать.
Как сообщала Politeka, экс-глава ЦРУ оценил вероятность возвращения Украине оккупированных территорий.
Также Politeka писала, что Резников поделился хорошими новостями из Пентагона: "Мы получим способы укрепления нашей обороноспособности".