Так, в Херсонской области наши защитники во время боев разгромили позиции оккупантов и захватили в плен 11 военнослужащих врага.

Об успехах контрнаступления на Херсонском направлении сообщили в

В пресс-службе ВМС ВСУ в понедельник, 1 августа.

"В результате успешных контрнаступательных действий на Херсонском направлении украинские воины захватили в плен 11 военнослужащих российских оккупационных войск. Среди них 1 офицер, 1 прапорщик и 9 мобилизованных так называемой "днр", – говорится в сообщении.

Как отметили, всех пленных морские пехотинцы передали в соответствующие компетентные органы.

Кроме того, украинским защитникам удалось уничтожить вражескую БМП, 20 оккупантов ликвидированы или ранены. Бойцы ВСУ крушили позиции оккупантов из артиллерии.

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