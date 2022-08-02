Так, стало известно, что российские оккупанты выселили людей из собственных домов, чтобы они не сдавали их позиции ВСУ.

Речь идет о поселке городского типа Бриловка, который находится во временно захваченной Херсонской области, сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

«Оккупанты выселили из собственных домов жителей, проживающих в радиусе 400 метров от железнодорожной станции. Станцию ​​оцепили, чтобы местные не сдавали движение оккупационной техники ВСУ», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в селах на юге распространяется количество проверок смартфонов, документов, персональных компьютеров и обысков домов местных жителей.

Захватчики массово ищут у местных стрелковое оружие, которое затем изымают даже несмотря на разрешения, ведь понимают против кого это оружие будет направлено во время контрнаступления ВСУ.

Сменить тактику оккупационному режиму пришлось после успешных действий украинского подполья.

Теперь россяине во время антипартизанских рейдов больше не используют военную форму и передвигаются на автомобилях с украинскими номерами.

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