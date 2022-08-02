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Жена погибшего рассказала журналистам, что ее муж Сергей Божко был взят в плен, когда российские войска зашли в село Лоцкино в Баштанском районе. Это было в марте месяце.
"У нас в селе были люди, которые с радостью восприняли оккупацию, которые с этими же россиянами чай пили, как они говорят, обедали. Наверное, они оговорили, поскольку был мужчина, который кричал, что Божко – бандеровец", – рассказала женщина.
У себя на странице в Фейсбук Сергей Божко выложил фото, на котором он был одет в футболку с надписью "Я живу на своей Богом данной земле", и написал: "Я хочу, чтобы во всем мире перестали понимать русский язык".
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В один из дней оккупанты привезли Сергея, побитого с простреленной рукой, они потребовали от супруги, чтобы она отдала пулемет, которого у семьи никогда не было.
«Мать облегчи участь мужа, отдай пулемет», - передала слова оккупантов женщина.
Россияне еще несколько раз приходили в дом Божко, они подозревали, что Сергей служил в «Азове».
После вывода оккупационных войск жена вместе с другими жителями искали Сергея.
Его тело нашли в яме около одного из домов со следами пыток и многочисленными пулевыми ранениями в области грудной клетки.
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