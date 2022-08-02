В одном из сел Николаевской области российские солдаты похитили и убили 59-летнего мужчину, который имел четкую проукраинскую позицию.

Об этом говорится в сюжете ТСН

Жена погибшего рассказала журналистам, что ее муж Сергей Божко был взят в плен, когда российские войска зашли в село Лоцкино в Баштанском районе. Это было в марте месяце.

"У нас в селе были люди, которые с радостью восприняли оккупацию, которые с этими же россиянами чай пили, как они говорят, обедали. Наверное, они оговорили, поскольку был мужчина, который кричал, что Божко – бандеровец", – рассказала женщина.

У себя на странице в Фейсбук Сергей Божко выложил фото, на котором он был одет в футболку с надписью "Я живу на своей Богом данной земле", и написал: "Я хочу, чтобы во всем мире перестали понимать русский язык".

В один из дней оккупанты привезли Сергея, побитого с простреленной рукой, они потребовали от супруги, чтобы она отдала пулемет, которого у семьи никогда не было.

«Мать облегчи участь мужа, отдай пулемет», - передала слова оккупантов женщина.

Россияне еще несколько раз приходили в дом Божко, они подозревали, что Сергей служил в «Азове».

После вывода оккупационных войск жена вместе с другими жителями искали Сергея.

Его тело нашли в яме около одного из домов со следами пыток и многочисленными пулевыми ранениями в области грудной клетки.

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