В одному із сіл Миколаївської області російські солдати викрали та вбили 59-річного чоловіка, який мав чітку проукраїнську позицію.

Про це йдеться у сюжеті ТСН

Дружина загиблого розповіла журналістам, що її чоловіка Сергія Божка було взято в полон, коли російські війська зайшли до села Лоцькіно в Баштанському районі. Це було у березні місяці.

"У нас у селі були люди, які з радістю сприйняли окупацію, які з цими ж росіянами чай пили, як вони кажуть, обідали. Напевно, вони обмовили, оскільки був чоловік, який кричав, що Божко – бандерівець", – розповіла жінка.

У себе на сторінці у Фейсбуку Сергій Божко виклав фото, на якому він був одягнений у футболку з написом "Я живу на своїй Богом даній землі", і написав: "Я хочу, щоб у всьому світі перестали розуміти російську мову".

Одного дня окупанти привезли Сергія, побитого з простріленою рукою, вони зажадали від дружини, щоб вона віддала кулемет, якого сім'я ніколи не мала.

«Мати полегши долю чоловіка, віддай кулемет», - передала слова окупантів жінка.

Росіяни ще кілька разів приходили до будинку Божко, вони підозрювали, що Сергій служив в «Азові».

Після виведення окупаційних військ дружина разом із іншими жителями шукали Сергія.

Його тіло знайшли в ямі біля одного з будинків зі слідами тортур та численними кульовими пораненнями в ділянці грудної клітки.

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