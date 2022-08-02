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Дружина загиблого розповіла журналістам, що її чоловіка Сергія Божка було взято в полон, коли російські війська зайшли до села Лоцькіно в Баштанському районі. Це було у березні місяці.
"У нас у селі були люди, які з радістю сприйняли окупацію, які з цими ж росіянами чай пили, як вони кажуть, обідали. Напевно, вони обмовили, оскільки був чоловік, який кричав, що Божко – бандерівець", – розповіла жінка.
У себе на сторінці у Фейсбуку Сергій Божко виклав фото, на якому він був одягнений у футболку з написом "Я живу на своїй Богом даній землі", і написав: "Я хочу, щоб у всьому світі перестали розуміти російську мову".
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Одного дня окупанти привезли Сергія, побитого з простріленою рукою, вони зажадали від дружини, щоб вона віддала кулемет, якого сім'я ніколи не мала.
«Мати полегши долю чоловіка, віддай кулемет», - передала слова окупантів жінка.
Росіяни ще кілька разів приходили до будинку Божко, вони підозрювали, що Сергій служив в «Азові».
Після виведення окупаційних військ дружина разом із іншими жителями шукали Сергія.
Його тіло знайшли в ямі біля одного з будинків зі слідами тортур та численними кульовими пораненнями в ділянці грудної клітки.
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