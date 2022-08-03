Кадыровские бандиты захватывают и мародерят чужие дома, а у российских патриотов и имперцев это называется «защитой русскоязычного населения».

Об этом пишет журналист Денис Казанский, ссылаясь на данные телеграм-канала "Сеятель ветра".

Так называемые «Волонтеры Ахмата» из Рубежного, выкладывают в Инстаграм фотки из чужих захваченных домов и вскрытых гаражей. Сообщают уехавшим местным жителям, что они теперь «коменданты» их захваченных домов.

"Дарья Божко из Рубежного, которая является в городе одним из лидеров кадыровской организации «Волонтеры Ахмата», похвасталась тем, что стала «комендантом» отжатой квартиры жителей Рубежного, которые уехали из города, спасаясь от войны. По ее словам, в захваченной квартире сейчас живут посторонние.

На своей странице в Инстаграмме Дарья выложила фото из чужого захваченного жилища.

«Если кто-то знает хозяев этой роскоши, прошу передать им, что с 8 июня я являюсь комендантом их квартиры. Сейчас в ней временно живут», - написала сторонница Кадырова.

Хозяева квартиры отреагировали на информацию о захвате их жилища.

«Новости не из приятных, но моя семья жива и здорова, а это главное. Материальное - наживное. Надеюсь, уютно жить в нашей квартире!» - написала хозяйка в комментарии.

Как мы и говорили, реальная цель войны - не "помощь Донбассу", а просто грабеж соседнего государства. Кто-то крадет зерно, кто-то мародерствует в чужих домах - но суть одна и та же".

Напомним, что сделано срочное обращение к жителям оккупированного города в Запорожской области

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