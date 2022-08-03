На шестом месяце полномасштабного вторжения России Вооруженным Силам Украины катастрофически не хватает тяжелого вооружения.

Об этом заявил внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович, сообщает Rzeczpospolita.

Арестович напомнил, что силам обороны приходится вести войну с линией фронта около 1300 км, и всего есть более 2600 км границы, которую нужно обезопасить.

"Для полноценного и эффективного наступления нам не хватает тяжелой техники. Нужно понимать, что это не локальная война – это самая крупная континентальная война с 1945 года. А с таким количеством оружия мы не справимся", – заявил Арестович.

Он также отметил, что если бы каждая страна западной Европы поддерживала Украину с такой решимостью, как Польша, то "мы бы уже были во Владивостоке".

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