О том, как относятся к «ветеранам» в самой россии наглядно демонстрирует видео, которое появилось в телеграм-канале нардепа Алексея Гончаренко.

"А как же денацификация, дед? Мы же храним нашу родину!". Маршрутчик на рашке едва не отп*здил (другого слова не подобрать) "героя СВО". Потому что воин оставил ножки в украинских черноземах и не мог зайти в маршрутку. Вот вам и отношение к "ветеранам" на россии. Смотрите до конца, это шедевр. Диалоги лучше, чем у Тарантино", – подписал нардеп.

На видео можно увидеть, как, оккупант в военной форме подъезжает на коляске к маршрутке и уговаривает водителя пустить его в салон.

«Так я воевал, дед… две ноги потерял, дед...А как же нацисты? Они детей едят! Ну будь ты человеком! За что я отдал свои ноги?" А как же денацификация? Мы же сохраняли нашу родину, - говорит вояка.

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На что маршрутчик ответил, что не нужно было идти воевать.

Тогда калека принялся угрожать.

"Куда ты меня сейчас денешь? Да я сейчас своих позову, ты че!", - говорит оккупант.

Через несколько секунда водитель с битой в руке решил отогнать надоедливого вояку на коляске.

За перепалкой наблюдали другие пассажиры, которые дружно посмеивались.

Чем всё закончилось – не ясно, видео завершается.

Напомним, "Дорога станет ловушкой": срочное обращение к жителям оккупированного города в Запорожской области.

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