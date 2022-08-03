Россиянин решил пышно отметить день вдвое в стране Евросоюза и очень об этом пожалел.

Историей подписчика в своем канале "Американский пехотинец" делится украино-американский военный Alex Saint.

"У нас в Латвии, в городе Лиепая, один экс-русский десантник в реанимацию попал.

Отмечая день DVD (вдв - ред.) московии, дебил решил американцу морду набить. Пошел в бар, где собираются Морпехи. Нашел самого маленького, как ему показалось, Морпеха США и… мечта сбылась, но наоборот.

Один на один, 20 секунд потасовки, другие не вмешивались. *бань уехала в врача.

Кстати, Морпеха не будут судить. Он вне законов Латвии, и это хорошо. Договор со Штатами есть.

Вся рашистская *бань должна страдать. Всю рашистскую мразоту надо ездить и вообще не пускать в места, где цивилизованные люди живут.

А за Морпеха США я рад, потому что в жизни Морпеха США лучший отдых это бар, хорошая компания и возможность отп*ить совка», - говорит свидетель событий.

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