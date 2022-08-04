В городе Аликанте, Испания, местные показали свое отношение к россиянам, поддерживающим войну в Украине.
В частности, элитный автомобиль российской блоггерки Влады Хововой обрисовали красной краской. Ролик, где видно, как блоггер показывает свой автомобиль, опубликовали в Telegram-канале "Боже, яке кончене!".
На Range Rover неизвестные нарисовали красной краской линию вдоль всего авто, а также зачеркнули российские номера и триколор.
На видео Власти жалуются на русофобию и также угрожают тем, кто это сделал. Кроме этого, блогер собралась писать заявление в полицию.
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"Хочу быть толерантной, но извините. Я, бл*дь, найду вас, с*ки", - заявила россиянка.
Но потом Влада, вместо того, чтобы искать виновника, просто вымывала свой автомобиль от краски.
Напомним, что сделано срочное обращение к жителям оккупированного города в Запорожской области
Как сообщала Politeka, вдоль Антоновского моста установили "пирамидки", войска рф боятся новых ударов ВСУ.
Также Politeka писала, что Кулеба указал на "знаки", которые россия ежедневно посылает Украине.