В городе Аликанте, Испания, местные показали свое отношение к россиянам, поддерживающим войну в Украине.

В частности, элитный автомобиль российской блоггерки Влады Хововой обрисовали красной краской. Ролик, где видно, как блоггер показывает свой автомобиль, опубликовали в Telegram-канале "Боже, яке кончене!".

На Range Rover неизвестные нарисовали красной краской линию вдоль всего авто, а также зачеркнули российские номера и триколор.

На видео Власти жалуются на русофобию и также угрожают тем, кто это сделал. Кроме этого, блогер собралась писать заявление в полицию.

"Хочу быть толерантной, но извините. Я, бл*дь, найду вас, с*ки", - заявила россиянка.

Но потом Влада, вместо того, чтобы искать виновника, просто вымывала свой автомобиль от краски.

Напомним, что сделано срочное обращение к жителям оккупированного города в Запорожской области

Как сообщала Politeka, вдоль Антоновского моста установили "пирамидки", войска рф боятся новых ударов ВСУ.

Также Politeka писала, что Кулеба указал на "знаки", которые россия ежедневно посылает Украине.