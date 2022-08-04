В финском городе Лаппеенранта, расположенном недалеко от российской границы, от 5 августа каждый день в 19:30 будет звучать гимн Украины.

Об этом сообщает Yle.

Таким образом, финны хотят продемонстрировать свою поддержку украинцам.

«Я считаю, что национальный гимн создает ощущение единства и объединяет живущих здесь украинцев, а также других жителей Лаппеенранта», — заявил мэр города Киммо Ярва.

Гимн Украины будет раздаваться с крыши городского театра в торговом центре Iso-Kristiina.

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Кроме того, у Лаппеенранта поднимают украинский флаг на флагштоке перед мэрией и портом.

В соседнем городе Иматра гимн Украины начал включать с конца июля.

флаг Украины

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