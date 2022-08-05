Пропагандисты показали сюжет о депортации жителя Запорожской области, который выступал против российской оккупации.

На это обратил внимаение украинский журналист Денис Казанский.

"Мужчину, которого обвинили в «дискредитации власти РФ» вывезли на блокпост и выгнали на подконтрольную Украине территорию.

То есть, жил человек у себя дома, пришли иностранные захватчики и выгнали его только потому, что он не звал их в гости и хотел жить в своей стране. Причём, пропаганда открыто об этом сообщает, тем самым подтверждая, что россиян на Запорожье местные воспринимают как оккупантов и врагов. А Россия за это тупо мстит мирным жителям и депортирует их, как крымских татар или чеченцев при Сталине.

Вот это и есть геноцид. Потом в дом этого человека заселят каких-то россиян из Нижнего Тагила. И они станут орать, что Запорожье - это их исконная русская земля", - подчеркнул Казанский.

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