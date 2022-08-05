Бывший игрок черниговской «Десны» Александр Масалов перешел в «Уфу».
Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.
В прошлом сезоне Александр Масалов защищал цвета «Десны», которая прекратила существование из-за полномасштабного нападения россии на Украину, а местный стадион черниговцев пострадал из-за бомбардировки мокшанской орды.
Однако это никак не повлияло на украинского футболиста, который в разгар войны решил переехать в логово врага.
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Александр Масалов является воспитанником киевского «Динамо», однако в возрасте 19 лет он перешел к донецкому «Шахтеру». Впоследствии защитник защищал цвета «Колоса», молдавского «Динамо-Авто» и черниговской «Десны».
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