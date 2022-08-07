Об этом рассказал американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в разговоре с украинскими журналистами.

"Китай наблюдает, достигнет ли россия успеха в войне против Украины. Потому что успех россии будет означать, что открытая агрессия, захват территории, смена власти – это работает. А Запад не противодействует этому. Китай получит зеленый свет делать с Тайванем все, что им вздумается", – пояснил дипломат.

Он отметил, если вторжение россии получит обратный эффект и ослабит саму рф, то это станет большим уроком для Китая.

"Для Китая ситуация с Украиной – немного другая. Китай воспринимает Украину как независимое государство, члена ООН, поэтому негласно он не поддерживает россию. А вот в вопросе Тайваня мировое сообщество воспринимало его как часть Китая, которая имела автономию. И важно, что Китай не хочет разрушать Тайвань, как это делает россия с Украиной. Им нужен богатый Тайвань, а не тот регион, который будет для них проблемой", – объяснил Волкер.

Что касается поддержки Украины со стороны США, то, по словам дипломата, она не ослабится в случае усложнения ситуации с Тайванем, ведь Америка предоставляет Украине оружие, а не войско.

"Таким образом, если ситуация с Тайванем усложнится, то не возникнет ситуация, что и здесь, и там нужны военные. Это также касается типов оружия. В Тайване – это, прежде всего, ВМС, использующие другой тип вооружения. Украине нужны HIMARS , а там – совсем другое. Я считаю, что если сравнивать эти конфликты, воспринимается очень упрощенно – либо Украина, либо Тайвань. Если Украина выдержит, это будет сигнал для Китая – не трогать Тайвань», – подчеркнул Волкер.

Напомним, расплата догнала российское командование: ликвидировано 10 генералов, в рф массовые перестановки.

Как сообщала Politeka, ситуация в Запорожье резко обострилась.

Также Politeka писала, что в США предупредили, к чему готовиться украинцам и сколько еще будет продолжаться война.