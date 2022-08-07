В Казахстане продолжается борьба с Z-символикой - символом российского военного вторжения в Украину. В Алматы работники шиномонтажа вызвали полицию из-за символа "Z" на автомобиле клиентов.
Соответствующие кадры публикует Telegram-канал "Стерненко".
На видео владельцы транспортного средства, мужчина и женщина (возможно, семейная пара), не стесняясь, заявляют на камеру, что они поддерживают войну РФ против Украины.
После того как на место инцидента прибыли патрульные, началось разбирательство. В какой-то момент владельцы автомобиля с "Z-символикой" попытались воспрепятствовать съемке, а потом гордо сообщили, что они за "Z".
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Чем закончилось разбирательство, не уточняется, однако известно, что в Казахстане действует негласный запрет на использование символов "Z" и "V".
Автовладельцев с такой символикой штрафуют за "нарушение правил эксплуатации транспортных средств".
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