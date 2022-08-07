В частности, оккупанты анонсировали выдачу автомобильных номеров росийского образца в Херсонской области. Выдавать их будут только гражданам РФ, сообщает первый заместитель главы облсовета Юрия Соболевского на странице в Фейсбук.

"Анонсированная оккупантами выдача на Херсонщине автомобильных номеров росийского образца - еще один способ принудительной паспортизации, так как выдавать их планируют только "гражданам РФ"", - заявил он.

Соболевский добавил, что, судя по настроениям подавляющего большинства жителей области, уже сейчас понятно, что такая инициатива россиян провалится.

"По настроениям подавляющего большинства жителей области уже сейчас понятно, что и эта инициатива орков провалится и никакой массовости они не получат", - отметил он.

Тем временем в Управлении стратегических коммуникаций и информационной безопасности ВСУ контстируют, что российские оккупационные войска, как и ожидалось, на Херсонском плацдарме стали проявлять активность. В частности, была предпринята очень неудачная попытка наступления в направлении Лозовой.

«Имея ограничения по боеприпасам, враг, однако, увеличивает обстрелы», - констатируют в СтратКоме.

Отмечается также, что продолжается сосредоточение сил и средств оккупантов на Николаевском и Криворожском направлениях, что подтверждает версию о намерении врага не только держать оборону и блокировать контрнаступление ВСУ, но и вести контрнаступательные и наступательные действия.

«Исходя из переброски сил и средств через Берислав, оккупанты намерены усилить давление на плацдарм ВСУ на левом берегу Ингульца, в частности, в районе Давыдов Брод. За прошедшие сутки в этом направлении было переброшено минимум 60 ед техники», - сообщили в СтратКоме.

Напомним, россияне выдыхаются и пустили в ход новые угрозы, чтобы принудить Украину к мирным переговорам.

Также сообщалось, что ситуация на фронте резко изменится – к чему готовится ВСУ.

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