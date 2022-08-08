Российский юморист Максим Галкин, который выступает против войны россии в Украине, хлестко прошелся по артистам, которые «подпевают» Путину.

Так, во время своего выступления в турецкой Анталии Галкин, сорвал апплодисменты, заявил: «Можно пойти выступать, когда Отечественная война. На тебя напали, ты обороняешся. Лилия Русланова, Клавдия Шульженко - понимаю. Но когда на тебя никто не нападал!...»

Также артист рассказал, что такое демократия и свобода слова.

«Шевчук выступил, и на него тут же составили протокол. И мне говорят - вон в "твоей Америке", попробовал бы кто-нибудь. Лично присутствовал в Нью-Йорке на концерте Брюса Спрингстина, на стадионе, когда Америка напала на Ирак. Брюс Спрингстин так же как Шевчук сказал все, что он думает - и про президента, и про политику американскую. И никто не подъехал, протоколы не составили. Вот это свобода слова! Вот это демократия!», - сказал со сцены Галкин.

В росси же артисты начали объединяться, поддерживая военные действия.

«Гриша Лепс, Газманов, Бабкина, Долина. Я их так и называю - ЛГБД. Они говорят: «Мы создадим ассоциацию, будем помогать молодым, будем песни писать патриотические, ухаживать за старыми. Ездить по раненым». Кто вам раньше мешал помогать молодым и ухаживать за старыми? Всем в среднем 70 лет - кооператив "судорога". Куда уже?», - посмеялся Галкин над российскими звездами, сорвав очередные аплодисменты.

Напомним, Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми покинули россию вскоре после 24 февраля.

О своей позиции заявила и близкая подруга Аллы Пугачевой Лайма Вайкуле - известная певица развернула на сцене флаг Украины.

В это же время экс-супруг Пугачевой Филипп Киркоров ездит по госпиталям, где обнимается и фотографируется с раненными на территории Украины оккупантами.