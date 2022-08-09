Переселенцев из Украины, проживающих в общежитии польского Кракова решили выселить, в здании проживает около 150 человек, среди них много матерей с детьми и инвалидов

Как сообщает польское издание Gazeta Krakowska , украинским гражданам еще в марте позволили заселиться в общежития на полтора года, но в конце августа Воеводское управление приостановило финансирование, поэтому переселенцев попросили выехать.

Чтобы избежать неожиданных действий, было принято решение встретиться с жителями, чтобы предупредить их об этом факте.

В университете заявили, что под разрешением о пребывании сроком на 18 месяцев подразумевается только законное проживание в Польше без необходимости в получении специальных документов. Проводятся индивидуальные консультации с переселенцами.

Между тем, украинцы, которые занимают комнаты в общежитии, объяснили, что смогут оплачивать место в общежитии, однако снять квартиру в Кракове не имеют финансовой возможности.

Также некоторым просто некуда возвращаться в Украину, ведь у многих разрушены дома.

В издании отмечают, что общежитиях университета в основном проживают мамы с детьми и инвалиды.

Напомним, перепуганные оккупанты отползают подальше от границы с Украиной.

Также сообщалось, что украинские защитники в ночь на 8 августа мощно ударили по позициям оккупантов.

Также Politeka.net писала, в каком еще крупном украинском городе не будет отопительного сезона.