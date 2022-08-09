Как сообщает польское издание
Чтобы избежать неожиданных действий, было принято решение встретиться с жителями, чтобы предупредить их об этом факте.
В университете заявили, что под разрешением о пребывании сроком на 18 месяцев подразумевается только законное проживание в Польше без необходимости в получении специальных документов. Проводятся индивидуальные консультации с переселенцами.
Между тем, украинцы, которые занимают комнаты в общежитии, объяснили, что смогут оплачивать место в общежитии, однако снять квартиру в Кракове не имеют финансовой возможности.
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Также некоторым просто некуда возвращаться в Украину, ведь у многих разрушены дома.
В издании отмечают, что общежитиях университета в основном проживают мамы с детьми и инвалиды.
Напомним, перепуганные оккупанты отползают подальше от границы с Украиной.
Также сообщалось, что украинские защитники в ночь на 8 августа мощно ударили по позициям оккупантов.
Также Politeka.net писала, в каком еще крупном украинском городе не будет отопительного сезона.