Как сообщает издание
Местные жители говорят, что фсш-ники подходят к подросткам выпытывают у пацанов, куда те собираются поступать после школы и агитируют вступать в кадетское училище.
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Там же ранее находилось профессионально-техничексое училище. На территории ПТУ оккупанты разместили военную технику. Однако позже под покровом ночи ее вывезли и оставили муляжи. Видимо, там и планируют обучать будущих кадетов.
Напомним, на важном направлении ВСУ добились больших успехов.
Также сообщалось, что испуганные оккупанты отползают подальше от границы Украины - отдан новый приказ.
Кроме того, Politeka.net писала, что ход войны меняется, у россиян большие проблемы.