Как сообщает издание "РИА Мелитополь" , оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и ошеваются на современной спортивной площадке, расположенной по улице Героев Украины, 160 (возле бывшего экономико-гуманитарного факультета ЗНУ).

Местные жители говорят, что фсш-ники подходят к подросткам выпытывают у пацанов, куда те собираются поступать после школы и агитируют вступать в кадетское училище.

«Говорят, что его создают на бульваре 30-летия Победы", – сообщили мелитопольцы.

Там же ранее находилось профессионально-техничексое училище. На территории ПТУ оккупанты разместили военную технику. Однако позже под покровом ночи ее вывезли и оставили муляжи. Видимо, там и планируют обучать будущих кадетов.

Напомним, на важном направлении ВСУ добились больших успехов.

Также сообщалось, что испуганные оккупанты отползают подальше от границы Украины - отдан новый приказ.

Кроме того, Politeka.net писала, что ход войны меняется, у россиян большие проблемы.