Тероборона, где собрались очень разные люди, очень дополнила ВСУ.

Об этом заявил журналист Роман Винтонов (Майкл Щур), который сейчас служит в ВСУ.

"Терроборона - это очень крутая тема. Она помогла мобилизовать в армию многие люди с неармейским опытом выполнения задач. Есть армейский опыт выполнения задач - кадровые военные, которые существуют в армии. И хочешь-не хочешь, но ты начинаешь выполнять задачи.

У гражданских иной подход к выполнению задач. Иногда это называется "фантазер" или "творческий подход". Но оно помогает по-другому смотреть на ситуацию или проблему.

Когда нет достаточного вооружения, кадровый военный пойдет бить врага без вооружения, потому что у него приказ. Военный терробороны начнет всеми способами искать себе вооружение.

Поэтому терроборона очень дополнила ВСУ. ВСУ – это позвоночник, грубые мышцы. А тероборона – это мелкая моторика. Ты кому-то позвонил и у тебя уже есть дрон.

В терробороне очень разные люди собрались. У нас в подразделении есть люди, которые могут позвонить Зеленскому и Залужному. И это рядовые! Эти люди выполняют задачи по содержанию конкретного окопа. Не фронта, а окопа! Есть люди топ-менеджеры компаний – они просто служат неким сержантом», – говорит Роман Винтонов.

Напомним, перепуганные оккупанты отползают подальше от границы с Украиной.

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