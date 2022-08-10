Российский лидер владимир путин может решится на ядерную провокацию, переложив ответственность на Украину.

Об этом в эфире 24 Канала предупредил российский политолог и публицист, математик Андрей Пионтковский.

По его словам, Путин осознает, что в случае применения ядерного оружия против Украины, Запад молниеносно нанесет удары по россии, поэтому в его планах – ядерная провокация на Запорожской атомной электростанции.

«Путин планирует подорвать Запорожскую АЭС и обвинить Украину в том, что это украинцы. Повторить тот же прием, что и с лагерем военнопленных. И тот же прием, благодаря которому он пришел к власти», - предупредил политолог.

Тогда, напомнил Пионтковский, взорвал несколько жилых домов, обвинил в трагедии чеченцев и развязал войну. По словам Пионтковского, провокации на ЗАЭС – самое опасное, к чему сейчас может прибегнуть кремль, поэтому украинской и мировой дипломатии необходимо немедленно активизироваться, чтобы туда как можно быстрее выехали инспекторы МАГАТЭ.

«Его бессильная ярость, невозможность безнаказанного ядерного удара по Украине или по Европе, они могут его подтолкнуть к такой провокации – устроить взрыв на ЗАЭС, свалив это на Украину", – пояснил Пинтковский возможный задум путина.

Тем временем стало известно, что россия начала реализовывать план по подключению Запорожской АЭС к российской энергосистеме и отключению ее от украинской.

Об этом сообщил президент Энергоатома Петр Котин в эфире телемарафона.

"Персонал Росатома передал на станцию специальную программу по переподключению ЗАЭС в Крым. Предпосылкой этой программы является повреждение линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Чтобы переключить ЗАЭС на Крым, рф нужно отключить весь юг Украины – оккупированные части Херсонской и Запорожской областей", - сказал он.

Добавим, что любая серьезная авария на захваченной оккупантами Запорожской АЭС принесёт десятки тысяч жертв и миллионы эвакуированных.

В Энергоатоме рассказали, что в случае аварии на Запорожской АЭС последствия угрожают всему миру.

Под радиоактивным ударом окажутся миллионы людей, стран, земель и вод, считает заведующий отделом математического моделирования окружающей среды в Институте проблем математических машин и систем НАН Украины Иван Ковалец.

"Есть расчеты выбросов для одного из таких сценариев. Этот сценарий подразумевает грамотные действия персонала во время аварии для минимизации последствий. То есть, это не «апокалиптический» сценарий, но это очень тяжелая авария максимальной категории 7 по шкале INES. Когда оценка объемов выбросов сделана, все зависит от метеорологических условий, и мы моделируем атмосферное распространение", – пояснил он.

По словам ученого, на последствия, в частности, будут влиять ежедневно меняющиеся метеорологические условия и добавил, что последствия взрыва на Запорожской АЭС могут ощутить на себе на юге Украины, в Крыму, Румынии и Болгарии. Также будет радиоактивное загрязнение акватории Черного моря.

Напомним, стали известны новые подробности взрывов в Крыму.

Также сообщалось, что HIMARS дотянулись до новой цели.

Кроме того, Politeka.net писала, что назван еще один крупный город, из которого жителям надо эвакуироваться.