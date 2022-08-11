На центральной улице российского города Екатеринбург теперь можно увидеть желто-голубые флаг.

Их, как пишут российские СМИ, нанесли на архитектурные объекты красой «под покровом ночи». Опознавательных знаков художники не оставили, поэтому кому принадлежит авторство неизвестно.

В администрации города тут же отрапортавали, что коммунальщики все отчистят в самое ближайшее время.

«ЕНР», «Было бы прикольно, если бы утром фигак – а на главно площади памятник Бандеры», «Если бы флаги Украины там были 24го февраля - супер, а так, в августе, когда уже перелом на фронте, не верю», «Ждем Кремль в желто-голубых цветах», «Чем ближе поражение Р*шки, тем больше мы будем наблюдать подобного движа», «Удивительно, что там еще хоть кто-то в твердой памяти сохранился», - комментируют пользователи соцсетей фото.

Добавим, что тем временем в Сети появились кадры, как оккупанты бьют по украинского населенному пункту Пески из установки «Солнцепек». При этом они применяют термобарические боеприпасы, запрещенные конвенцией. На кадрах можно увидеть, что поселок практически уничтожен.

В то же время стало известно, что парламент Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма.

Как сообщается, Сейм призывает страны ЕС немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам россии и беларуси.

Напомним, в России начали скулить из-за драматического положения армии путина.

Также сообщалось, что министр Резников показал свою жену, с которой он собирается в Херсонскую область после деоккупации.

Кроме того, Politeka.net писала, что генерал ВСУ назвал возможные сроки победы Украины над РФ.