Силы, действующие глубоко в тылу врага, играют все более важную роль, поскольку Украина расширяет усилия по изгнанию оккупантов.

Об этом пишет The Washington Post. Издание со ссылкой на официального представителя правительства Украины сообщает, что российскую авиабазу в оккупированном Крыму взорвали украинские спецназовцы.

Издание отмечает, что эта атака демонстрирует новую способность украинских сил проводить атаки дальше за линией фронта, чем это считалось возможным ранее.

Также подчеркивается, что произошедшее может оказать серьезное влияние на способность Россиян в долгосрочной перспективе сохранить свой контроль над югом Украины, и особенно в Херсонщине.

Крым, напоминает The Washington Post превратился в ключевой логистический узел для российских операций на юге, основной перевалочный пункт для войск, техники и боеприпасов для усиления и снабжения Херсонской области.

«Самое главное, они не могут чувствовать себя в безопасности в Крыму. Они думали, что они в безопасности в Крыму, и они думали, что они в безопасности на дальнем расстоянии», - цитирует издание Андрея Загороднюка, экс-министра министра обороны Украины.

Официальные лица США сообщили The Post, что при атакене использовалось американское оружие, что исключает ответственность HIMARS за удар.

Добавим, что авиабаза Саки расположена более чем в 140 милях от ближайшей линии фронта.

Напомним, в Сети появились снимки авиабазы росиян в Крыму до и после взрывов.

Также появились новые подробности атаки.

Кроме того, стало известно, что HIMARS достянулись до новой цели.