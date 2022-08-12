Как пишет Politeka.net, об этом сам артист рассказал из госпиталя. У себя в Инстаграм боец разместил фото, на котором видно, что его голова и лицо перебинтованы, а он лежит на больничной койке.

По словам актера, адское сражение произошло 10 августа в селе Зайцево Донецкой области.

«Бои продолжались с 7:00 и до заката, при поддержке танков и преобладающей артиллерии п**ары захватили наши позиции. Вечером мы уничтожили врага и вернули контроль над фронтом", — сообщил Стороженко.

Он отметил, что россяине накрыли их позиции кассетными минами. Стороженко получил серьезные ранения.

Популярные статьи сейчас

"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно

"Холостячка" Мишина поиздевалась над путинской пропагандисткой Скабеевой: кадры

Арестович рассказал о своей поездке в Москву и что он там разузнал: "Их жутко напугал..."

Бурьяны по пояс и черные дома: как сегодня выглядит Мариуполь и почему оккупантам устроили бунт

Звезда сериала "Беверли-Хиллз" впала в кому: родственники раскрыли тяжелый диагноз и попросили молитв
Показать еще

«Уже во время медицинской эвакуации мы узнали что все подчищен фронт под нашим контролем!!! Моя жертва не напрасна!!! Слава Украине!!!», - рассказал актер.

Украинцы в восторге от героизма актера, они желают ему скорейшеговыздоровления.

"Мартин, скорейшего выздоровления! Ты наш герой",

"Витя, держись",

"Вы- наши герои, Слава Украине!",

"Шок. Выздоравливай", - пишут в сети.

Напомним, шаманы Бурятии в панике от потерь рф в Украине спросили духов, что будет дальше: "Мы услышали ответ…"

Тем временем россияне бегут из оккупированного ими Крыма и рыдают, что им было хорошо на украинской земле.

Кроме того, Politeka.net писала, что россию стремительно изолируют от цивилизованного мира.