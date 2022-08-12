Как пишет Politeka.net, об этом сам артист рассказал из госпиталя. У себя в Инстаграм боец разместил фото, на котором видно, что его голова и лицо перебинтованы, а он лежит на больничной койке.
По словам актера, адское сражение произошло 10 августа в селе Зайцево Донецкой области.
«Бои продолжались с 7:00 и до заката, при поддержке танков и преобладающей артиллерии п**ары захватили наши позиции. Вечером мы уничтожили врага и вернули контроль над фронтом", — сообщил Стороженко.
Он отметил, что россяине накрыли их позиции кассетными минами. Стороженко получил серьезные ранения.
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«Уже во время медицинской эвакуации мы узнали что все подчищен фронт под нашим контролем!!! Моя жертва не напрасна!!! Слава Украине!!!», - рассказал актер.
Украинцы в восторге от героизма актера, они желают ему скорейшеговыздоровления.
"Мартин, скорейшего выздоровления! Ты наш герой",
"Витя, держись",
"Вы- наши герои, Слава Украине!",
"Шок. Выздоравливай", - пишут в сети.
Напомним, шаманы Бурятии в панике от потерь рф в Украине спросили духов, что будет дальше: "Мы услышали ответ…"
Тем временем россияне бегут из оккупированного ими Крыма и рыдают, что им было хорошо на украинской земле.
Кроме того, Politeka.net писала, что россию стремительно изолируют от цивилизованного мира.