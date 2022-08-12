Украинский актер Виктор Стороженко более известный как Мартин Филдман получил ранение в ходе жестоких боев в Донецкой области

Как пишет Politeka.net, об этом сам артист рассказал из госпиталя. У себя в Инстаграм боец разместил фото, на котором видно, что его голова и лицо перебинтованы, а он лежит на больничной койке.

По словам актера, адское сражение произошло 10 августа в селе Зайцево Донецкой области.

«Бои продолжались с 7:00 и до заката, при поддержке танков и преобладающей артиллерии п**ары захватили наши позиции. Вечером мы уничтожили врага и вернули контроль над фронтом", — сообщил Стороженко.

Он отметил, что россяине накрыли их позиции кассетными минами. Стороженко получил серьезные ранения.

«Уже во время медицинской эвакуации мы узнали что все подчищен фронт под нашим контролем!!! Моя жертва не напрасна!!! Слава Украине!!!», - рассказал актер.

Украинцы в восторге от героизма актера, они желают ему скорейшеговыздоровления.

"Мартин, скорейшего выздоровления! Ты наш герой",

"Витя, держись",

"Вы- наши герои, Слава Украине!",

"Шок. Выздоравливай", - пишут в сети.

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