Семья предателя-полицейского из оккупированного Мелитополя после взрывов в Крыму подалась в бега, но их настигла неудача

Историю коллаборатов рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире общенационального марафона, пишет местный телеграм-канал.

По словам городского головы, после взрыва на военном аэродроме в Крыму, семья полицейского, который перешел на сторону оккупантов во время захвата Мелитополя, по-быстрому собрала чемоданы и решила бежать.

«Они хотели через Крым поехать дальше в Грузию в ЕС. Но на Чонгаре на пункте пропуска их задержали. Увидели, что у них нет разрешения на то, чтобы они покинули временно оккупированную территорию и приказали вернуться в Мелитополь. А по дороге парочку коллабрантов арестовали и посадили в плен», - рассказал Иван Федоров.

К сожалению, мэр не озвучил фамилию-беглецов.

«Для нас это свидетельствует о том, что никого из коллаборантов окупанты не собираются выпускать. Их будут использовать до последнего, и они даже сбежать не смогут»,- резюмировал Федоров.

Напомним, генерал ВСУ назвал обнадеживающие сроки победы Украины над рф.

Также сообщалось, что в Сети опубликовали снимки российской авиабазы ​​в Крыму до и после взрывов.

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