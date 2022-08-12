Историю коллаборатов рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире общенационального марафона, пишет местный
По словам городского головы, после взрыва на военном аэродроме в Крыму, семья полицейского, который перешел на сторону оккупантов во время захвата Мелитополя, по-быстрому собрала чемоданы и решила бежать.
«Они хотели через Крым поехать дальше в Грузию в ЕС. Но на Чонгаре на пункте пропуска их задержали. Увидели, что у них нет разрешения на то, чтобы они покинули временно оккупированную территорию и приказали вернуться в Мелитополь. А по дороге парочку коллабрантов арестовали и посадили в плен», - рассказал Иван Федоров.
К сожалению, мэр не озвучил фамилию-беглецов.
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«Для нас это свидетельствует о том, что никого из коллаборантов окупанты не собираются выпускать. Их будут использовать до последнего, и они даже сбежать не смогут»,- резюмировал Федоров.
Напомним, генерал ВСУ назвал обнадеживающие сроки победы Украины над рф.
Также сообщалось, что в Сети опубликовали снимки российской авиабазы в Крыму до и после взрывов.
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