Так, в захваченном российскими войсками Старобельске Луганской области взорвана машина с якобы «начальником» местного МРЭО. Коллаборант выжил, его госпитализировали в больницу. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай у себя в Фейсбук .

«Наверное, орки сегодня по традиции начнут поисковые операции партизан, еще не найдут, скажут, что коллаборант курил за рулем… Не будет вам покоя на нашей земле! Старобельск – это Украина!», - отметил Гайдай.

Ранее в украинской разведке соощили, что рашисты пытаются убедить жителей оккупированных территорий в том, что "Украину уже поделили".

"Руководство крупных предприятий Мелитополя получило указание проводить собрания и беседы с персоналом, на которых доказывает следующую информацию: "Украину уже поделили. На территории западных областей ввели в обращение польские злотые, в большинстве магазинов двойные ценники. От России некуда бежать. Украина не та, какой была", - сообщали в ГУР Минобороны.

Напомним, генерал ВСУ назвал обнадеживающие сроки победы Украины над рф.

Также сообщалось, что в Сети опубликовали снимки российской авиабазы ​​в Крыму до и после взрывов.

Кроме того, Politeka.net писала об особом режиме с 11 августа – кого он касается и что теперь запрещено.