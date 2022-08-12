В россии обвалился жилой многоэтажный дом, который долгое время находился в аварийном состоянии

ЧП произошло 12 августа в городе Омске. Момент обрушения попал на камеру. Видео появилось в телеграм-канале База.

Судя по кадрам, стена была «укреплена» подпорками - сначала выпали несколько кирпичей, а затем вся стена обвалилась на глазах у изумленных россиян.

По словам местных жителей именно так местная администрация «чинила» дом, после жалоб на аварийное состояние здания.

На место происшествия уже выехали спасатели и медики.

О погибших и пострадавших жильцах на данный момент информации нет.

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Их нанесли на архитектурные объекты красой «под покровом ночи». Опознавательных знаков художники не оставили, поэтому кому принадлежит авторство неизвестно.

В администрации города тут же отрапортавали, что коммунальщики все отчистят в самое ближайшее время.

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