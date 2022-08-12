ЧП произошло 12 августа в городе Омске. Момент обрушения попал на камеру. Видео появилось в телеграм-канале
Судя по кадрам, стена была «укреплена» подпорками - сначала выпали несколько кирпичей, а затем вся стена обвалилась на глазах у изумленных россиян.
По словам местных жителей именно так местная администрация «чинила» дом, после жалоб на аварийное состояние здания.
На место происшествия уже выехали спасатели и медики.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Новый взрыв в оккупированном Мелитополе: съезжаются "скорые", фото с места
Бурьяны по пояс и черные дома: как сегодня выглядит Мариуполь и почему оккупантам устроили бунт
Звезда сериала "Беверли-Хиллз" впала в кому: родственники раскрыли тяжелый диагноз и попросили молитв
Ольга Сумская показала, какой тест на украинца теперь на кассе супермаркета: фото
О погибших и пострадавших жильцах на данный момент информации нет.
Ранее мы писали, на центральной улице российского города Екатеринбург теперь можно увидеть желто-голубые флаг.
Их нанесли на архитектурные объекты красой «под покровом ночи». Опознавательных знаков художники не оставили, поэтому кому принадлежит авторство неизвестно.
В администрации города тут же отрапортавали, что коммунальщики все отчистят в самое ближайшее время.
Напомним, "Остров россия" в Украине, в СНБО узнали цель кремлевского проекта: "Рф долгое время...".
Как сообщала Politeka, "Курил за рулем": авто с коллаборантом взлетело на воздух на Луганщине, кадры.
Также Politeka писала, что Упала мощь и ослаблены возможности морской авиации россии: британская разведка провела анализ.