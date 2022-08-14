Россияне уже признаются, что не видят перспектив наступления на Николаев и Кривой Рог.
Соответствующую информацию имеет советник главы Офиса Президента рассказал вечером 13 августа Алексей Арестович.
Россияне больше всего боятся Юга. Они ведь там разместились и хотят наступать, однако не могут из-за логистики.
Советник главы ОП объяснил, что у россиян ежедневно потери на левом берегу Херсонщины. По данным Арестовича, даже российскому командованию нечего противопоставить украинской стороне.
"Они докладывают в Москву, мол, здесь не до наступления на Николаевщине и Кривом Роге. Здесь бы живым остаться. Они докладывают: "Перспектив не видим",– заявил Арестович.
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Также добавил, что эта ситуация очень печально окончится для россиян. Также после понимания отсутствия перспективы накрыли аэропорт в Саках. Тогда у них возник вопрос, есть ли перспективы Крыма.
Единственный выход для россиян или ядерная война или найти 60 тысяч российских военных. В ответ российское внешнеполитическое ведомство заявило, что лучшим решением были бы переговоры.
Напомним, в Украине готовятся продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток.
Также сообщалось, что в Сети появились фото крымских пляжей после взрывов на аавиабазе - людей почти нет.
Кроме того, Politeka.net писала, что генерал ВСУ назвал обнадеживающие сроки победы.