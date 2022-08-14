Как информирует британская разведка, на прошлой неделе приоритетом российский оккупантов была переориентация подразделений для усиления юга Украины. Однако на Донбассе поддерживаемые россией силы, в основном боевики "ДНР", продолжают предпринимать попытки атак к северу от Донецка.

«Самые ожесточенные бои велись в районе села Пески, вблизи Донецкого аэропорта. Причем территория населенного пункта, вероятно, остается спорной», - говорится в сообщении.

В разведке Великобритании считают, что новой целью российских оккупантов является захват трассы M04, основного подхода к Донецку из Западной Украины.

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По данным пресс-центра генштаба ВСУ, за прошедшие сутки наши военные ликвидировали 150 российских оккупантов и взорвали тридцать единиц вражеской техники. Общее количество уничтоженных врагов достигло отметки 43 550 человек.

Напомним, россияне выдыхаются и пустили в ход новые угрозы, чтобы принудить Украину к мирным переговорам.

Также сообщалось, что ситуация на фронте резко изменится – к чему готовится ВСУ.

Кроме того, Politeka.net писала, почему и на сколько дней Николаев будет закрыт.