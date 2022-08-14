Неизвестный человек открыл беспорядочную стрельбу в сторону автобуса с людьми в столице Израиля Иерусалиме.

ЧП произошло в ночь на 14 августа на парковке возле Стены Плача и гробницы царя Давида, сообщает The Jerusalem Post.

По данным издания, неизвестный мужчина начал беспорядочно стрелять в сторону автобуса, в котором находились прихожане.

В результате стрельбы ранения получили не менее восьми человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии,

С места происшествия стрелок скрылся. Полици перекрыла Старый город, заблокировав въезд и выезд в этот район, а также на площадь у Стены Плача. В операции по поиску нападвшего были задействованы вертолеты.

Кадры террористической атаки показали в социальных сетях.

⚡️⚡️⚡️⚡️ Террористическая атака в Иерусалиме.



pic.twitter.com/3OmYLbc7MF — 🇮🇱🇺🇦Все пройдет, но будет хуже…🇺🇦🇮🇱 (@IsraelThreads) August 13, 2022

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