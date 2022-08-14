ЧП произошло в ночь на 14 августа на парковке возле Стены Плача и гробницы царя Давида, сообщает
По данным издания, неизвестный мужчина начал беспорядочно стрелять в сторону автобуса, в котором находились прихожане.
В результате стрельбы ранения получили не менее восьми человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии,
С места происшествия стрелок скрылся. Полици перекрыла Старый город, заблокировав въезд и выезд в этот район, а также на площадь у Стены Плача. В операции по поиску нападвшего были задействованы вертолеты.
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