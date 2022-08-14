В столице Армении, Ереване прогремел мощный взрыв, после этого начался пожар, который виден за сотни метров.

ЧП произошло днем в воскресенье, 14 августа, в торговом центре "Сурмалу".

Кадры сильнейшего пожара уже разлетелись по сети. Также в телеграм-каналах показали момент взрыва.

По предварительной информации, рванула пиротехника.

Как сообщает МЧС Армении, семь человек, пострадавших при взрыве в Ереване, доставлены в больницы. Под завалами еще могут находиться люди.

Жителей призывают не выходит из дома, так как могут раздаваться повторные взрывы.

На кадрах видно, что дым от пожара виден за несколько километров. Также слышны звуки разрывающейся пиротехники.

По обновленной информации, уже известно о 20 пострадавших и одном погибшем.

Сейчас на месте взрыва работают врачи скорой помощи и добровольцы. Пострадавших людей выносят из здания и отправляют в больницы

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