ЧП произошло днем в воскресенье, 14 августа, в торговом центре "Сурмалу".
Кадры сильнейшего пожара уже разлетелись по сети. Также в телеграм-каналах показали момент взрыва.
По предварительной информации, рванула пиротехника.
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Как
Жителей призывают не выходит из дома, так как могут раздаваться повторные взрывы.
На кадрах видно, что дым от пожара виден за несколько километров. Также слышны звуки разрывающейся пиротехники.
По обновленной информации, уже известно о 20 пострадавших и одном погибшем.
Сейчас на месте взрыва работают врачи скорой помощи и добровольцы. Пострадавших людей выносят из здания и отправляют в больницы
Напомним, неизвестный расстрелял автобус с людьми на парковке: появилось видео с места ЧП
Между тем, Россия стремительно погружается в изоляцию от цивилизованного мира.
Кроме того, Politeka.net писала, что генерал ВСУ назвал обнадеживающие сроки победы.