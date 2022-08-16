Трагический инцидент случился несколько дней назад в городе Асбест Свердловской области, сообщает российский телеграм-канал
Женщина решила справить нужду и зашла в туалет на территории местного завода на станции "Фабрика 6". Но ей не повезло, в этот момент случилась авария. По рельсам шел тепловоз с 21 вагоном и последний сошел с пути и завалился на деревянный туалет, раздавив его.
Женщина погибла мгновенно прямо на месте происшествия. Ей было 49 лет, и она работала весовщиком на этом предприятия около 30 лет.
В телеграм-канале показали фото погибшей.
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Теперь в причинах случившегося будут разбираться следователи.
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