Музыканта, лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука, который осудил войну в Украине, признал виновным российский суд и назначил наказание.

Как сообщает российский телеграм-канал База, Юрия Шевчука признали виновным в дискредитации российской армии. Артиста оштрафовали на 50 тысяч рублей.

На заседание Шевчук не пришел, но оставил записку, в котором пояснил, что всегда был против войн в любые времена.

Музыкант считает, что любые проблемы и осложнения политического характера между странами нужно решать дипломатическим путем.

«Я также против продолжающейся 8 лет войны на Донбассе и нынешней СВО на Украине», - убежден артист.

Напомним, Юрий Шевчук во одного из концертов он выступил с антивоенной речью, в которой заявил: "Родина, друзья, это не *опа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина - это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина". Зал поддержал его аплодисментами.

Напомним, что на оккупированной Луганщине радуются удару по базе ЧВК "Вагнер", видео.

Как сообщала Politeka, где бойцам ВСУ удалось отбить наступление.

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