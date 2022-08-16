Как сообщает российский
На заседание Шевчук не пришел, но оставил записку, в котором пояснил, что всегда был против войн в любые времена.
Музыкант считает, что любые проблемы и осложнения политического характера между странами нужно решать дипломатическим путем.
«Я также против продолжающейся 8 лет войны на Донбассе и нынешней СВО на Украине», - убежден артист.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Аж автобус шевелится": сильнейшие взрывы в Крыму сняли вблизи, объявлена эвакуация
Российский топ-чиновник приехал на оккупированную территорию и уже больше не вернется: что известно об агрессоре
"Это все досадно и неприятно": Олег Скрипка получил от оккупантов неприятный сюрприз на даче под Бучей
"Большой души человек был": остановилось сердце выдающегося украинца
Напомним, Юрий Шевчук во одного из концертов он выступил с антивоенной речью, в которой заявил: "Родина, друзья, это не *опа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина - это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина". Зал поддержал его аплодисментами.
Напомним, что на оккупированной Луганщине радуются удару по базе ЧВК "Вагнер", видео.
Как сообщала Politeka, где бойцам ВСУ удалось отбить наступление.
Также Politeka писала, что партизаны «кошмарят» врага, прогремел новый взрыв.