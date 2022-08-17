В ночь на 17 августа турецкая армия начала проведение военной операции на севере Сирии, в Сети появились первые кадры с колоннами техники.

Сирийская обсерватория по правам человека сообщает, что одиннадцать человек стали жертвами авиаударов Турции по пограничному посту, контролируемому сирийским режимом, сообщает The New Arab.

Сирийские демократические силы, которыми руководят курды, заявили, что удар был нанесен по позициям сил президента Башара Асада.

«Турецкая военная авиация нанесла 12 авиаударов по позициям сирийской армии, дислоцированной на приграничной полосе к западу от Кобани», — сообщили в командовании.

В Сети тем временем появились кадры, как из громкоговорителей мечетей в приграничных районах с Сирией в Турции звучит объявление о проведении военной операции.

⚡️🇹🇷 Reportedly,residents of the Turkish regions bordering #Syria were announced over a loudspeaker about the beginning of a military operation against Kurdish forces. Waiting for additional info#Turkey #Syria #Kurds #SDF #PKK pic.twitter.com/kHCyNUDXh1 — Idlib Calling (@IdlibCalling) August 16, 2022

Также появились фотографии колон с турецкой военной техникой.

«Еще одна война. Для чего?», «В данном случае это же хорошо, потому что деспот Эрдоган воюет против тех, кого поддерживает рф?», «И зачем им это надо? Небось, путин летал когда в Турцию, впарил своих орков ,чтоб громили и грабили», «Он не воюет против друга РФ.Он воюет против курдов которых поддерживает США! Эрдоган-такое же х...о как и путин!», «Сирия не однородная. Асад и РФ – это лишь одна из сторон в этой войне», - обсуждают пользователи в Сети.

Добавим, что тем временем стало известно, что 18 августа во Львове состоится встреча Владимира Зеленского с президентом Турции и генсеком ООН.

В пресс-службе Эрдогана сообщили, что на ней будут обсуждать экспорт зерна и "прекращение войны с помощью дипломатических средств".

Напомним, россия может готовить массированный ракетный удар по Украине - названы даты.

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