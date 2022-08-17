Из Крыма в ночь на 17 августа уехал "премьер" Сергей Аксенов и спикер "Госдумы" полуострова Владимир Константинов.
Об этом сообщили 24 канала источника в разведке.
Бегство произошло после того, как обоим деятелям позвонил куратор из Москвы.
Для успешной "эвакуации" оккупанты перекрывали на ночь крымский мост. Пока украинским службам известны не только детали побега, но и конкретное место нахождения этих ставленников кремля.
Московский куратор сообщил гауляйтерам о вероятной опасности для их жизней. Тогда оккупационные лидеры начали наспех вывозить из Крыма своих женщин и детей. Вывезли даже любовниц, которых посадили в охраняемые машины.
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"Подчиненные "премьера" всю ночь уничтожали документы. Сейчас семьи "политиков" находятся в Ростове, где поселились в одной из гостиниц. Активно заливают страх в местных ресторанах и празднуют собственное "спасение". О возвращении к полуострову пока не говорится", – рассказали источники.
По данным разведки, представители оккупационных властей распорядились выкладывать сфабрикованные видео в соцсети и СМИ. Записи будут записаны в Крыму. По всей вероятности, для решения определенных задач гауляйтеры могут возвращаться на несколько часов, но, похоже, отныне будут жить в россии.
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