Из Крыма в ночь на 17 августа уехал "премьер" Сергей Аксенов и спикер "Госдумы" полуострова Владимир Константинов.

Об этом сообщили 24 канала источника в разведке.

Бегство произошло после того, как обоим деятелям позвонил куратор из Москвы.

Для успешной "эвакуации" оккупанты перекрывали на ночь крымский мост. Пока украинским службам известны не только детали побега, но и конкретное место нахождения этих ставленников кремля.

Московский куратор сообщил гауляйтерам о вероятной опасности для их жизней. Тогда оккупационные лидеры начали наспех вывозить из Крыма своих женщин и детей. Вывезли даже любовниц, которых посадили в охраняемые машины.

"Подчиненные "премьера" всю ночь уничтожали документы. Сейчас семьи "политиков" находятся в Ростове, где поселились в одной из гостиниц. Активно заливают страх в местных ресторанах и празднуют собственное "спасение". О возвращении к полуострову пока не говорится", – рассказали источники.

По данным разведки, представители оккупационных властей распорядились выкладывать сфабрикованные видео в соцсети и СМИ. Записи будут записаны в Крыму. По всей вероятности, для решения определенных задач гауляйтеры могут возвращаться на несколько часов, но, похоже, отныне будут жить в россии.

Напомним, Россия может готовить масштабный ракетный удар по Украине - названы даты.

Также сообщалось, что появились новые подробности переговоров с россиянами – "были готовы отвести войска".

Кроме того, Politeka.net писала, что в Кремле придумали, кого еще можно притащить на войну в Украине, готовятся "мобилизационные облавы".