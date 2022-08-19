Ее не стало в ночь на 19 августа. Трагическую весть сообщила общественная организация "Демоскратическая Сокира", в которой состояла Юлия Чайка. Об обстоятельства гибели активистки не сообщается. Известно, что Юлия Чайка ушла на фронт после вторжения россии в Украину. Она писала на своей странице Facebook, что самое страшное для нее это "потеря будущего детей". У женщины остался 8-летний сын.

«Юля была неуемной. Юлю знали все, и знала всех. В полном соответствии с фамилией, Юля летала по Запорожью и не было таких, кто бы ни оборачивался ей вслед. Юля была живой. Юля постоянно имела новые идеи и работала над ними, потому что вселенная была для нее недостаточно идеальной, а Юля хотела это исправить. И исправляла. Пока могла», - говорится в публикации.

В общественной организации отметили, что Чайку не могло остановить ничего.

«Когда Юля считала что-то правильным, она просто делала это, не обращая внимания ни на какие препятствия. Даже сегодня ее не остановили – просто дали ей всю Вселенную. И немного тишины», – говорится в сообщении.

Гибель активистки всколыхнула украинцев. Друзья и близкие в шоке от ее смерти. Люди вспоминают, что Юлия Чайка носила боевой характер и была борцом за справедливость.

"Юлька, мать, да это какой-то трэш, какой-то сюр! Только в войско же оформилось. Погибла на фронте... Подруга, душа наша бурная, цветок запорожский... Героиня!.. Вечного покоя твоей душе. Запомню тебя такой, Чаечка! Этим. Молюсь за тебя...",

"Юлька, подружка как же так, у нас еще столько несделанно из запланированного... Девочка господи как больно... Солнышко обнимаю тебя, какая же ты неугомонная", - пишут в сети.

Напомним, ВСУ точным ударом врезали по штабу "вагнеровцев".

Также сообщалось, что Кремль сконцентрировал шесть группировок в Украине.

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