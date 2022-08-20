Министерство иностранных дел Украины просит Вену бойкотировать постоянного представителя агрессорки России в Австрии Михаила Ульянова.
Об этом сообщил спикер украинского МИДа Олег Николенко в Twitter.
Кроме того, ведомство призывает признать российского дипломата нон-грата. Причина таких призывов - "твит" Ульянова, в котором он призвал не щадить население Украины.
"Посол России Михаил Ульянов призывает уничтожить украинскую нацию. Нельзя терпеть этот геноцидный язык. Мы призываем все дипломатическое сообщество в Вене бойкотировать Ульянова, а страну пребывания Австрию - объявить его персоной нон грата", - написал Николенко.
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К слову, Ульянов так отреагировал на сообщение президента Владимира Зеленского о предоставлении Украине военной помощи от США. Политик впоследствии сообщение удалил и написал новый, в котором пытался оправдаться. Мол, касался поставок оружия Соединенных Штатов, а также президента Владимира Зеленского, который отказывается от мирных переговоров.
Напомним, ранее стало известно о катастрофе россиян в Крыму.
Также сообщалось, что на встрече Зеленского с президентом Турции Эрдоганом был подписан важный документ.
Тем временем в россии продолжают гореть военкоматы - в Сеть слили новое видео.