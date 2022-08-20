После серии взрывов в оккупированном Крыму местные жители стали опасаться за свою жизнь и массово покидают полуостров.

На местных сайтах объявлений появляются предложения по продаже квартир по заниженным ценам, сообщает " 24 Канал ".

В частности, отмечается, что на продажу выставлены квартиры во временно оккупированных Симферополе, Ялте, Севастополе, Саках и других населенных пунктах. Заявленная цена на недвижимость существенно ниже рыночной.

Главным подтверждением панических настроений среди крымчан стала нескончаемая пробка на трассе Севастополь-Ялта, образовавшаяся после утренних взрывов в штабе Черноморского флота РФ.

Напомним, ранее стало известно о катастрофе россиян в Крыму.

Также сообщалось, что на встрече Зеленского с президентом Турции Эрдоганом был подписан важный документ.

Тем временем в россии продолжают гореть военкоматы - в Сеть слили новое видео.