После серии взрывов в оккупированном Крыму местные жители стали опасаться за свою жизнь и массово покидают полуостров.
На местных сайтах объявлений появляются предложения по продаже квартир по заниженным ценам, сообщает " 24 Канал ".
В частности, отмечается, что на продажу выставлены квартиры во временно оккупированных Симферополе, Ялте, Севастополе, Саках и других населенных пунктах. Заявленная цена на недвижимость существенно ниже рыночной.
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Главным подтверждением панических настроений среди крымчан стала нескончаемая пробка на трассе Севастополь-Ялта, образовавшаяся после утренних взрывов в штабе Черноморского флота РФ.
Напомним, ранее стало известно о катастрофе россиян в Крыму.
Также сообщалось, что на встрече Зеленского с президентом Турции Эрдоганом был подписан важный документ.
Тем временем в россии продолжают гореть военкоматы - в Сеть слили новое видео.