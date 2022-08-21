Вечером в субботу, 20 августа, в Кировоградской области нашли мертвым начальника областного управления Службы безопасности Украины.

Событие произошло около 22:50. Как сообщает Obozrevatel, тело Александра Наконечного в квартире по улице Тарковского в Кропивницком обнаружила жена погибшего.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые приступили к осмотру тела. В настоящее время СБУ и Государственное бюро расследований изучают обстоятельства смерти.

"По предварительным данным, совершил акт самоубийства с применением наградного огнестрельного оружия – пистолета", – указали источники издания.

Депутат Кропивницкого районного совета Андрей Лаврусь также подтвердил эту версию.

"По предварительной версии полковник находился по месту жительства и произвел из пистолета один выстрел себе в голову. От полученного огнестрельного ранения скончался на месте", - написал политик.

Александр Наконечный занимал должность начальника СБУ Кировоградской области с начала 2021 года. Указ о его назначении президент Владимир Зеленский подписал 16 января 2021 года.

Напомним, талантливый музыкант отдал жизнь в бою за Украину, ему было всего 29 лет.

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