Деоккупация захваченного россией Крыма и возвращение территориальной целостности Украины будет происходить как политико-дипломатическим путем, так и военным. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель службы Крымской платформы в Представительстве президента Украины в АР Крым Мария Томак.

По ее словам, Украина никогда не отказывалась от цели вернуть Крым из российской оккупации. Существует даже стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма, которую создали в СНБО, и которая была подписана президентом, и в ней говорится о принятии политико-дипломатического пути.

"Но в то же время там говорится, что Украина оставляет за собой право использовать другие инструменты, не противоречащие международному праву и законодательству Украины для того, чтобы восстановить территориальную целостность и суверенитет", – сказала Томак.

Говоря о "других инструментах", она подтвердила, что подразумевает именно милитарное (военное) решение. Также Мария Томак отметила, что Украина никогда не отказывалась от цели деоккупировать Крым.

Напомним, что, начиная с 9 августа, когда произошли взрывы на военном аэродроме россиян "Саки" в Новофедоровке, в оккупированном россией Крыму регулярно происходят подобные случаи на военных объектах. Теперь украинцы ожидают, когда ВСУ ударят по крымскому мосту, которым так гордится путин, и который является главной путем поставок вооружения, которым оккупанты бьют по Украине.

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