В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект Закона об отзыве народного депутата Украины по инициативе избирателей (№7672).

Текст законопроекта уже появился на сайте парламента.

В документе указаны основания для инициирования, порядок организации и процедуры отзыва народного депутата по инициативе избирателей.

Среди оснований для отзыва народного депутата могут быть:

систематическое невыполнение депутатских обязанностей;

использование полномочий народного депутата в личных корыстных целях;

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систематическое нарушение норм депутатской этики и морали;

сокрытие собственного имущества и доходов.

верховная рада, скрин

Вопрос об отзыве народного депутата могут поднять избиратели округа, от которого избран депутат, при условии, что в них принимает участие не менее 300 человек. Собрание может проводиться по месту жительства избирателей или на предприятиях, в учреждениях, организациях в пределах избирательного округа.

Организацией голосования об отзыве нардепа будут заниматься Центральная избирательная комиссия и соответствующие окружные и участковые избирательные комиссии.

Голосование по вопросу об отзыве народного депутата будет проводиться в пределах избирательного округа, от которого он был избран.

После официального обнародования результатов голосования ЦИК должен принять решение о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины и назначить повторные выборы в соответствующем одномандатном округе.

Решение ЦИК о досрочном прекращении полномочий можно будет оспорить в Верховном суде Украины.

Верховная Рада

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