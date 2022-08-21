В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект Закона об отзыве народного депутата Украины по инициативе избирателей (№7672).
Текст законопроекта уже появился на сайте парламента.
В документе указаны основания для инициирования, порядок организации и процедуры отзыва народного депутата по инициативе избирателей.
Среди оснований для отзыва народного депутата могут быть:
систематическое невыполнение депутатских обязанностей;
использование полномочий народного депутата в личных корыстных целях;
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систематическое нарушение норм депутатской этики и морали;
сокрытие собственного имущества и доходов.
Вопрос об отзыве народного депутата могут поднять избиратели округа, от которого избран депутат, при условии, что в них принимает участие не менее 300 человек. Собрание может проводиться по месту жительства избирателей или на предприятиях, в учреждениях, организациях в пределах избирательного округа.
Организацией голосования об отзыве нардепа будут заниматься Центральная избирательная комиссия и соответствующие окружные и участковые избирательные комиссии.
Голосование по вопросу об отзыве народного депутата будет проводиться в пределах избирательного округа, от которого он был избран.
После официального обнародования результатов голосования ЦИК должен принять решение о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины и назначить повторные выборы в соответствующем одномандатном округе.
Решение ЦИК о досрочном прекращении полномочий можно будет оспорить в Верховном суде Украины.
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