В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект Закона об отзыве народного депутата Украины по инициативе избирателей (№7672).



Текст законопроекта уже появился на сайте парламента.

В документе указаны основания для инициирования, порядок организации и процедуры отзыва народного депутата по инициативе избирателей.

Среди оснований для отзыва народного депутата могут быть:

систематическое невыполнение депутатских обязанностей;

использование полномочий народного депутата в личных корыстных целях;

систематическое нарушение норм депутатской этики и морали;

сокрытие собственного имущества и доходов.

Вопрос об отзыве народного депутата могут поднять избиратели округа, от которого избран депутат, при условии, что в них принимает участие не менее 300 человек. Собрание может проводиться по месту жительства избирателей или на предприятиях, в учреждениях, организациях в пределах избирательного округа.



Организацией голосования об отзыве нардепа будут заниматься Центральная избирательная комиссия и соответствующие окружные и участковые избирательные комиссии.



Голосование по вопросу об отзыве народного депутата будет проводиться в пределах избирательного округа, от которого он был избран.



После официального обнародования результатов голосования ЦИК должен принять решение о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины и назначить повторные выборы в соответствующем одномандатном округе.



Решение ЦИК о досрочном прекращении полномочий можно будет оспорить в Верховном суде Украины.

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