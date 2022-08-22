Так, в сети появилось видео из захваченного Алчевская, на котором местный житель эмоционально комментирует «бавовну» на складе боеприпасов рашистов. Ролик распространили ряд украинских телеграм-каналов.

На кадрах мужчина стоит на фоне горящего объекта, слышны повторные взрывы и звуки детонации.

«Значит жестко так, звуки страшные. Попали в склад или куда-то там, окна вылетают, это не далеко, ужас прям…Вот так и живем, вот она движуха наша, ради чего, за что? Не понятно…хотел поспать, не посплю», - возмущается мужчина.

При этом другие люди говорят, что оккупанты размещают склады с боеприпасами рядом с жилыми кварталами, всего в 500 метрах.

Пока не известны детали о потерях российских военных.

По состоянию на 22 августа, российская армия несет серьезные потери на войне в Украине. Наши защитники уже ликвидировали 45 400 оккупантов и немало вражеской техники.

Как отмечают в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки удалось ликвидировать еще 200 оккупантов. Статистика может быть выше, ведь из-за интенсивности боев подсчитать потери врага сложно.

Напомним, что произошло на аэродроме "Бельбек" под оккупированном Севастополем.

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