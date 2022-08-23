Известный российский юморист и супруг Пугачевой Максим Галкин появился на сцене в сине-желтом костюме.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram артиста, в желтых брюках и синем пиджаке Галкин вышел к публике в Варшаве (Польша). Более того, сцену освещали сине-желтые софиты.

В комментариях к кадрам Галкина благодарят за поддержку Украины, за «стильный образ» и талантливое выступление. На видео можно увидеть, что публика прощалась с артистом, который уехад из россии после ее полномасштабного военного вторжения в Украину, бурными аплодисментами.

«Макс, красава!», «Человек», «Макс, конечно, удивил меня. Красава», «Спасибо, что остался человеком, Максим», «Честно говоря, я был другого мнения о нем. Сейчас уважаю за принципиальную позицию», - комментируют видео пользователи соцсетей.

Напомним, ранее в сети появились кадры, как за рубежом встречают российского певца и экс-супруга Аллы Пугачевой Филиппа Киркорова, который поддержал войну россии против Украины и теперь ездит по госпиталям, где лечат раненных в Украине захватчиков.

"Козел! (...) Езжай в свой Засранск, и там отдыхай! (...) Когда детей губят, свои в Монако отдыхают?!" – кричали Киркорову прохожие, заметившие его в Монако.

Похожая участь постигла и отдыхающего в Турции Николая Баскова, которому сообщили, что пока он отдыхает на курорте его соотечественники бомбят мирные города в Украине.

Также Politeka.net писала о российских звездах, которые высказались против нападения рф на Украину.