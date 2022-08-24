Украина продолжает воевать с россией и не собирается уступать ей свои территории.
В министерстве обороны страны обратились к агрессору с предложением о капитуляции.
На своей официальной странице в Twitter представители ведомства написали, что у российской федерации еще есть шанс отступить.
Украинская сторона призывает москву воспользоваться шансом и капитулировать, в противном случае военнослужащие рф будут уничтожены.
"Не упустите свой шанс, часы тикают… тик-так, тик-так", — говорится в публикации.
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Напомним, также стало известно о звонке Кремля в Офис президента Украины.
Также сообщалось, что, по мнению Резникова, худший сценарий для Украины уже позади.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне похищают украинских детей - в США раскрыли истинные намерения оккупантов.