Украина продолжает воевать с россией и не собирается уступать ей свои территории.

В министерстве обороны страны обратились к агрессору с предложением о капитуляции.

На своей официальной странице в Twitter представители ведомства написали, что у российской федерации еще есть шанс отступить.

Украинская сторона призывает москву воспользоваться шансом и капитулировать, в противном случае военнослужащие рф будут уничтожены.

"Не упустите свой шанс, часы тикают… тик-так, тик-так", — говорится в публикации.

Напомним, также стало известно о звонке Кремля в Офис президента Украины.

Также сообщалось, что, по мнению Резникова, худший сценарий для Украины уже позади.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне похищают украинских детей - в США раскрыли истинные намерения оккупантов.