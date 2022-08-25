В захваченном россией Крыму началась паника среди местного населения после серии взрывов, прогремевших на полуострове. Чтобы заставить коллаборантв нервничать еще больше украинцы начали писать крымским риэлторам сообщения и бронировать жилье на полуострове на октябрь 2022 года.

Некоторые хотят снять квартиру или дом в Крыму, чтобы отметить день освобождения полуострова от российских оккупантов.

Так, Тарас Дзюба рассказал о чудесном флешмобе и обнародовал скрины переписки крымского риэлтора с украинцами.

"Во временно оккупированном Крыму новый флешмоб: местные барыги-риэлторы хнычут в соцсетях, что украинцы массово бронируют жилье и апартаменты в оккупированной АР Крым на 14.10.2022. Для чего? Чтобы отпраздновать День защитника Украины и ДЕОКУПАЦИЮ полуострова", – он.

Стоит обратить внимание, для лучшего эффекта некоторые украинцы подписываются именем Степана Бандеры, которого очень сильно боятся россияне.

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Также сообщалось, что на встрече Зеленского с президентом Турции Эрдоганом был подписан важный документ.

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