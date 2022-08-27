В украинской разведке считают, что у путина наблюдаются признаки шизофрении. По словам представителя Главного управления разведки Вадима Скибицкого, состояние здоровья российского диктатора путина – сложное.
У президента российской федерации владимира путина наблюдаются признаки шизофрении, он болен морально и физически. Об этом в интервью заявил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.
"Больной человек по трем направлениям: морально, шизофреник и физически тоже болен. Что возобладает первым – увидим", - сказал он.
Скибицкий отметил, что информация о состоянии здоровья российского президента скрывается.
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"Состояние его здоровья сложное. Но он будет воевать до конца своих дней. Он не остановится и не откажется. Думать, что его здоровье будет влиять на ход войны – ошибочно. У него одна цель, и он ее озвучил: "Петр I воевал 21 год, следовательно, и я буду столько же воевать, и буду воевать до тех пор, пока не сделаю того, о чем мечтаю". Во всех его программных статьях, которые он писал, изложено, какое у него мировоззрение", - резюмировал представитель ГУР.
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