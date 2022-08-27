Вагоны заметили на железнодорожной станции Тамань, расположенной у въезда на Керченский мост со стороны россии. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук со ссылкой на Крым.Реалии.

"Похоже, ка*апы решили полностью умножить свою армию на 0. ка*апия перекидывает в оккупированный Крым новую партию тяжелой военной техники. Она была замечена возле так называемого Крымского моста", — пишет Братчук.

На железнодорожных платформах расположены инженерно-саперные машины, в том числе инженерная машина разграждения ИМР-1 на базе танка Т-55. Также гаубицы – 152-мм дивизионная самоходная гаубица 2С19 «Мста-С» (по классификации НАТО – M1990 «Farm») и 122-мм полковая самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика».

Также в колонне были замечены танки Т-72 и Т-80, боевые машины пехоты, грузовые автомобили, в том числе на базе ракетных тягачей. В составе военного эшелона были и крытые вагоны и цистерны с топливом.

В ГУР ранее сообщили, что оккупационная администрация Крыма предписывает засекречивать факты взрывов на военных объектах. Во время специального совещания, заместитель министра обороны россии Дмитрий Булгаков приказал любым способом скрывать факты взрывов на складах боеприпасов и военных объектах, которые все чаще происходят на территории временно оккупированного Крыма.

Напомним, ВСУ теперь каждый день уничтожают базы, места скопления техники и живой силы, склады с боеприпасами россиян.

Также сообщалось, что разведка предупредила об опасности со стороны Беларуси, какая сейчас ситуация.

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