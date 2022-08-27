Российские военные, дислоцирующиеся в Казахстане, отказываются возвращаться, чтобы не участвовать в войне против Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, военный контингент рф, размещенный в Казахстане, отказывается покидать территорию страны и возвращаться в места постоянной дислокации. Формальная причина отказа – отсутствие специального воздушного транспорта, в полном составе задействованного в войне с Украиной.

Однако в ГУР называют реальную причину: российские военные не желают пополнить состав оккупационного контингента на территории Украины.

"Впрочем, командование рф не оставляет намерений полностью вывести войска с территории Казахстана, которые были введены туда в ходе подавления январских митингов против действующей власти. Это около тысячи военнослужащих с полным вооружением и техникой, дислоцируемых вблизи критических объектов инфраструктуры - аэродромы, военные полигоны, нефтебазы, космодром Байконур и т.д.", - объясняют в разведке.

Также украинские разведчики сообщают, что россия практически полностью вывела свои военные контингенты с вооружением и техникой с территорий Таджикистана и Армении для участия в войне против Украины.

Напомним, ВСУ теперь каждый день уничтожают базы, места скопления техники и живой силы, склады с боеприпасами россиян.

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