Эксперт считает, что только один мировой лидер может предоставить убежище путина после того, как он проиграет войну в Украине.

Лишь один мировой лидер может обеспечить президенту российской федерации владимиру путину тихую старость, когда он проигрывает войну против Украины. И это президент Китая Си Цзиньпин. Такое мнение в эфире ТСН высказал российский публицист Андрей Пионтковский.

"В россии его все равно убьют. Или его убьют ультрафашисты, которые не смогут простить ему поражение россии. Или он будет приговорен к смертной казни трибуналом", - выразил мнение публицист.

Пионтковский отметил, что ни одна западная страна, а также Турция, не могут гарантировать, что российского диктатора не выдадут международному трибуналу.

"Президент Китая Си Цзиньпин может твердо гарантировать ему жизнь, и никто от него даже не потребует потом выдачи путина. Все будут довольны тем, что он тихо доживает свою жизнь в буддийском монастыре", - отметил Пионтковский.

Отметим, ранее Пионтковский заявил, что Украина может одержать победу в войне с россией. Это может произойти уже в октябре текущего года или летом следующего года.

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